Елена Прокофьева: "Во время награждения в Кремле ноги подкашивались"

Член олимпийской сборной России по синхронному плаванию Елена Прокофьева, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в групповых упражнениях, отметила, что во время награждения в Кремле очень волновалась. По ее словам, это один из самых ярких моментов в жизни.

- Во время награждения я волновалась больше, чем на выступлении на Олимпиаде. Ноги дрожали, подкашивались. Это был один из самых запоминающихся моментов в моей жизни. Думаю, я была не одна такая – волновались все ребята. Но оказалось, что это не так уж и страшно, - приводят слова Прокофьевой "Известия".