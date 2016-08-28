14:21 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Синхронное плавание

Елена Прокофьева: "Во время награждения в Кремле ноги подкашивались"

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Член олимпийской сборной России по синхронному плаванию Елена Прокофьева, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в групповых упражнениях, отметила, что во время награждения в Кремле очень волновалась. По ее словам, это один из самых ярких моментов в жизни. 

Во время награждения я волновалась больше, чем на выступлении на Олимпиаде. Ноги дрожали, подкашивались. Это был один из самых запоминающихся моментов в моей жизни. Думаю, я была не одна такая – волновались все ребята. Но оказалось, что это не так уж и страшно, - приводят слова Прокофьевой "Известия".

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/629020

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