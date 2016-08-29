Елена Прокофьева: "В Рио все время боялись, что нам могут что-то подсыпать в воду или пищу"

Олимпийская чемпионка Игр-2016 Елена Прокофьева подчеркнула, что во время Олимпиады допинг-офицеры брали у нее пробу только один раз. По словам Прокофьевой, по ходу Олимпийских игр-2016 спортсмены все время опасались, что им могут что-то подссыпать в воду или пищу.

– Наши олимпийцы жаловались на повышенное внимание к россиянам со стороны допинг-офицеров...

– У нас они были всего один раз, так что я этого не почувствовала. Вообще опытные девочки из команды предупредили нас, что если мы взяли бутылку воды, открыли ее и выпустили из рук, то больше из нее пить нельзя. Опасались, что могут что-нибудь подсыпать. На фоне всех этих дисквалификаций можно было ожидать чего угодно, так что лучше подстраховаться.