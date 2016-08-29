02:44 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Синхронное плавание

Елена Прокофьева: "Поддержка семьи очень важна для меня"

0
0
0

Олимпийская чемпионка Игр-2016 Елена Прокофьева подчеркнула, что основными соперницами россиянок на Олимпиаде были китаянки. Прокофьева подчеркнула, что поддержка семьи играет для нее решающее значение.

– Кто был вашим основным соперником на Олимпийских играх?

– Китаянки. Очень сильные девочки.

– Помните первые эмоции после того, как поняли, что стали олимпийской чемпионкой?

– Я до сих пор еще этого не поняла. Я хочу посвятить эту победу моему дедушке. Я шла до конца ради него, из-за его веры в меня. Вообще семья мне здорово помогает. Мама ездит со мной на все соревнования, не пропустила еще ни одного. Ее поддержка очень важна для меня.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/629082

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ