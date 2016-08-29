Елена Прокофьева: "Поддержка семьи очень важна для меня"

Олимпийская чемпионка Игр-2016 Елена Прокофьева подчеркнула, что основными соперницами россиянок на Олимпиаде были китаянки. Прокофьева подчеркнула, что поддержка семьи играет для нее решающее значение.

– Кто был вашим основным соперником на Олимпийских играх?

– Китаянки. Очень сильные девочки.

– Помните первые эмоции после того, как поняли, что стали олимпийской чемпионкой?

– Я до сих пор еще этого не поняла. Я хочу посвятить эту победу моему дедушке. Я шла до конца ради него, из-за его веры в меня. Вообще семья мне здорово помогает. Мама ездит со мной на все соревнования, не пропустила еще ни одного. Ее поддержка очень важна для меня.