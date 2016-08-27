Алла Шишкина: "На дорогах повышенное внимание. Когда едешь - все сигналят"

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина призналась, что ощущает повышенное внимание на дороге в подаренной после приема у Президента России Владимира Путина машине. Такого подарка удостоились после Олимпиады-2016 призеры Игр.

– Чувствую огромную радость. Не знаю, как именно ее описать. Особенно после недавнего подарка Президента. Очень большое внимание. Когда едешь, все сигналят, – отметила в эфире "Матч ТВ" Шишкина. – Я сразу села в машину и поехала. Конечно, внимание на дороге повышенное. Пока езжу с именными номерами, но только из-за того, что нет времени поехать и зарегистрировать машину.

Ранее в интернете появилось объявление о продаже подаренной машины BMW X6. По информации СМИ, объявление дала одна из синхронисток.

Чемпион продал автомобиль… Как победитель Олимпиады избавился от подарка