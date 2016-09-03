15:17 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Плавание

Выступление российских пловцов на Олимпиаде в Рио признано удовлетворительным

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Члены президиума Всероссийской федерации плавания (ВФП) признали удовлетворительными итоги выступления сборной России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, информирует ТАСС. Такое решение было принято на заседании президиума.

На Играх-2016 сборная России завоевала четыре медали: две серебряные и две бронзовые. Две серебряные награды на счету Юлии Ефимовой на дистанциях 100 м и 200 м брассом. Еще две бронзовые медали завоевали Евгений Рылов (200 м на спине) и Антон Чупков (200 м брассом).

Сборной России по плаванию в открытой воде медалей в Рио-де-Жанейро завоевать не удалось.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3590918

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