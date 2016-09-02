16:25 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Плавание

Владимир Сальников: "Итоги выступления сборной России по плаванию на Играх-2016 неоднозначны"

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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что итоги выступления сборной России по плаванию на Олимпиаде-2016 можно оценивать с разных точек зрения. По мнению Сальникова, общую оценку выступления российских пловцов на Играх-2016 можно назвать адекватной.

– Итоги выступления российских пловцов на Олимпиаде можно оценить неоднозначно, – цитирует ТАСС Сальникова. – Нам не удалось завоевать золото, но команде удалось завоевать несколько наград другого достоинства. В силу атмосферы и обстоятельств, которые сопровождали подготовку и выступление сборной России в Рио, я думаю, правильно будет оценивать выступление россиян как адекватное.

Отчет главного тренера сборной Сергея Колмогорова будет заслушан 3 сентября на президиуме федерации. После этого президиум сделает определенные выводы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3587918

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