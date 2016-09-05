"Владимир Морозов: "Вся ситуация с моим отстранением была какой-то искусственной"

Лидер Кубка мира Владимир Морозов выразил мнение, что его провал на Олимпийских играх-2016 обусловлен ситуацией с возможным отстранением. В Рио россиянин не попал в финал ни на одной из своих коронных дистанций.

– Однозначно, вся история с "докладом Макларена" – главный фактор, – отметил Морозов. – И последующие рекорды мира, которые я установил, сильнее убеждают меня в этом мнении. Они доказывают, что готовность к Рио у меня была отличная. На заключительном этапе подготовки физически чувствовал себя превосходно. Но на протяжении двух-трех недель я засыпал практически с восходом солнца – в 6-7 утра. Совсем не было аппетита. Вообще ничего не хотелось! Это начальная стадия депрессии. Тогда я старался не распространяться о ней, до последнего надеялся на лучшее. Но реальность такова, что я выходил на старт, как выжатый лимон. Подхожу к бортику, а ощущения, будто я на чемпионате Европы. В спринте этот момент очень важен. Не случайно говорят, что его выигрывают еще до стартового сигнала.

– Кто-то должен ответить за происшеднее?

– Уже думаю, какие можно предпринять меры. Может быть, буду подавать в суд. Вся эта ситуация с моим отстранением была какой-то искусственной.

– Будете требовать финансовой компенсации?

– Скорее всего. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Морозова