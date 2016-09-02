Сальников поблагодарил юристов за то, что все пловцы РФ смогли стартовать на Играх-2016

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поблагодарил юристов за то, что команда российских пловцов смогла выступить полным составом на Олимпийских играх-2016. Семь российских пловцов были отстранены от Игр-2016 после доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном, но в итоге все получили право выступить в Рио.

– Мы плотно занимались вопросом допуска наших спортсменов, работали до последней секунды, были на связи с ФИНА, с юристами, – цитирует "Р-Спорт" Сальникова. – Наши братья по цеху, которые занимались иском гребцов, создали прецедент об отмене правила об отстранении, которое применил МОК. Это Михаил Прокопец и Юрий Зайцев, они шли впереди. Пользуясь случаем, хотелось бы их поблагодарить. И специалист, которого мы привлекали, Артем Пацев, сделал большое дело, отстаивал интересы спортсменов. Мы выступили единым фронтом, хотя ситуация развивалась драматично. Благодаря их усилиям мы выступили полным составом.