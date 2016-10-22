Владимир Лисин: "Российские стрелки удовлетворительно выступили на Олимпиаде-2016"

Президент Стрелкового союза России (ССР) Владимир Лисин после отчетно-выборной конференции организации заявил, что результаты сборной России на Олимпийских играх-2016 являются удовлетворительными. В пулевой стрельбе россияне завоевали три медали: серебряным призером Игр стала 19-летняя Виталина Бацарашкина, бронзовыми – 21-летний Владимир Масленников и 24-летний Кирилл Григорьян. В стендовой стрельбе россияне не вышли в финал ни в одном из четырех упражнений, в программе остался только один вид – мужской скит.

– Мы завоевали четыре медали на Олимпиаде: два серебра, две бронзы, – цитирует ТАСС Лисина. – В результатах сборной России по пулевой стрельбе есть явный прогресс и позитивная динамика, которая позволяет говорить о том, что мы все делаем правильно. Что касается стендовой стрельбы, то будем работать дальше и корректировать подход к подготовке наших спортсменов. В целом мы удовлетворены итогами Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.