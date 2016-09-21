09:34 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Стрельба

Бацарашкиной вручили новый пистолет стоимостью 140 тысяч рублей

0
0
0

Завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр-2016 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Виталина Бацарашкина была награждена ДОСААФ пистолетом Steyr стоимостью 140 тысяч рублей, а также ведомственным орденом, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Награду вручил первый заместитель председателя ДОСААФ генерал-лейтенант Владимир Константинов. Орден также получила тренер спортсменки Наталья Кудрина.

Кроме того, Омская область получила целевые 1,5 миллиона рублей, которые будут направлены на ремонт областного тира.

Дополнительная информация

http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2016/09/21/1474427400011.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ