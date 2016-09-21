Бацарашкиной вручили новый пистолет стоимостью 140 тысяч рублей

Завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр-2016 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров Виталина Бацарашкина была награждена ДОСААФ пистолетом Steyr стоимостью 140 тысяч рублей, а также ведомственным орденом, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Награду вручил первый заместитель председателя ДОСААФ генерал-лейтенант Владимир Константинов. Орден также получила тренер спортсменки Наталья Кудрина.

Кроме того, Омская область получила целевые 1,5 миллиона рублей, которые будут направлены на ремонт областного тира.