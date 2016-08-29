Тренер сборной Фиджи получил "имя вождя" и землю за победу на Олимпиаде

Главный тренер сборной Фиджи по регби Бен Райан получил "имя вождя", а также 1,2 гектара земли, сообщает BBC. Этой награды англичанин удостоился за победу национальной команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В финале национальная команда Фиджи обыграла сборную Великобритании (43:7). Также тренер стал кавалером Ордена Фиджи, что является самой почетной наградой страны.