19:19 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Регби

Тренер сборной Фиджи получил "имя вождя" и землю за победу на Олимпиаде

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Главный тренер сборной Фиджи по регби Бен Райан получил "имя вождя", а также 1,2 гектара земли, сообщает BBC. Этой награды англичанин удостоился за победу национальной команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В финале национальная команда Фиджи обыграла сборную Великобритании (43:7). Также тренер стал кавалером Ордена Фиджи, что является самой почетной наградой страны.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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kolan

sailor1990 Обижаешь, моряк) У народов Полинезии титул вождя ооочень многое значит. Например, на Тонга любые должности могут занимать тока вожди.

19:54

sailor1990

первая золотая медаль в истории и вообще первая медаль. Так что поскупилось государство

19:49

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