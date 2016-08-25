17:10 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Современное пятиборье

Александр Лесун: "Надо привыкнуть, что я – олимпийский чемпион"

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Суббота. Рио-де-Жанейро. Александр ЛЕСУН и его золотая олимпийская медаль.Александр Лесун: "Цель стать двукратным олимпийским чемпионом меня не заводит"

Россиянин Александр Лесун подчеркнул, что даже после чествования в Кремле не осознал свое звание олимпийского чемпиона. Спортсмен в Рио-де-Жанейро выиграл золотую медаль Олимпийских игр в современном пятиборье.

– Приятно всегда, когда тебя так поощряют, – приводит "Р-Спорт" слова Лесуна. – Тем более, самое высокое руководство страны. Переживал. Не так, как на играх, но все равно нервозность была, когда вручали награды. Все-таки не каждый день общаешься с президентом России.

Надо привыкнуть, что я – олимпийский чемпион. Пока что этого не осознал. Что касается машины, пока не думал, что буду с ней делать, но это очень здоровский подарок.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/others/20160825/1047486293.html

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