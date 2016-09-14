15:45 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Жуков назвал выступление России на Играх-2016 успешным

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Президент ОКР Александр Жуков провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Глава комитета отметил, что россияне выступили на Играх достаточно успешно. Напомним, что в неофициальном медальном зачете Россия заняла четвертое место.

- В целом, я думаю, наша команда очень успешно выступила, - цитирует ТАСС Жукова. - В непростых условиях, которые были, большинство наших федераций по большинству видов спорта сумели подготовить очень хорошие команды. И сами спортсмены, в общем-то, в довольно сложной обстановке проявили и волю к победе, и действительно настоящее мастерство. Думаю, что результат Олимпийских игр очень неплохой. 

На мой взгляд, главный итог Олимпиады заключается в том огромном интересе к спорту, который есть во многих наших регионах. Сколько детей после этого идет в секции заниматься - это просто замечательный момент.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3620857

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