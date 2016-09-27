14:52 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Выступление московских спортсменов на Олимпиаде в Рио признано успешным

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Власти российской столицы признали успешным выступление московских спортсменов на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де–Жанейро. Об этом сообщил руководитель Департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Воробьев. По его словам, москвичами было завоевано 27 медалей.

– Мэр Москвы Сергей Собянин дал высокую оценку выступления московских спортсменов, – цитирует ТАСС Воробьева. – В составе сборной России в Олимпийских играх в Бразилии приняли участие 87 московских спортсменов, что составляет 31 процент от общего числа членов национальной команды. Москвичами было завоевано 27 медалей: 11 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых – это 48 процентов от общего количества. Выступление признано успешным, это более чем достойный результат.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3657200

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Красно синий

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