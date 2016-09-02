Во время Олимпиады в Рио не было зафиксировано случаев заражения вирусом Зика

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Салама подчеркнул, что случаев заражения вирусом Зика не было зафиксировано во время проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, сообщает AFP.

Перед началом Игр-2016 ВОЗ получала обращения с просьбой отмены или переноса Олимпиады из-за угрозы заражения. Организация отклонила прошение, в связи с тем, что, по мнению ВОЗ данное решение не повлияло бы на ситуацию с распространением вируса. Напомним, Игры в Рио проходили с 5 по 21 августа.