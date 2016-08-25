14:33 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Владимир Путин: "Я не все трансляции с Олимпиады видел, но увиденное впечатлило"

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Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийцами признался, что не смог посмотреть все трансляции с Игр в Рио, но остался доволен тем, что увидел. Он поблагодарил спортсменов за яркое выступление.

– Мне так же, как и, наверное, подавляющему количеству любителей спорта, конечно, не все удалось посмотреть, в основном отрывками. Кто-то, может быть, был более счастливым, смотрел почти все или все, – цитирует "Р-Спорт" Путина. – В основном, люди смотрят или любимые виды спорта, либо, когда время есть, работающие люди смотрят. Но то, что я видел, со мной согласятся и миллионы любителей спорта в России, то, что я видел, – впечатляет.

Конечно, мы радовались победам, но еще больше мы радовались вашему азарту, вашим волевым качествам, стремлениям к победе, искреннему стремлению во что бы то ни было доказать свое первенство, и у вас это получилось, причем получилось блестяще.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20160825/1047379596.html

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