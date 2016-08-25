Владимир Путин: "Решение не допустить до Игр наших паралимпийцев цинично и бесчеловечно"

Президент России Владимир Путин заявил, что ему жаль тех людей, которые приняли решение отстранить российских паралимпийцев от Игр в Рио.

– Мы с огромным сожалением стали свидетелями того, как основы олимпизма нагло попираются политикой, как корысть берет верх. Решение не допустить до Игр наших паралимпийцев просто цинично и бесчеловечно. Ведь они дают своим примером веру в жизнь миллионам людей с ограниченными возможностями. Мне даже жаль тех, кто принял такое решение. Ведь эти люди сами понимают, что поступают унизительно. Мы поддержим наших паралимпийцев, проведем свои соревнования, а поощрения будут такие же, как на Играх в Бразилии.

Конечно, мы видим и свои ошибки. Будем совершенствовать антидопинговые позиции. С привлечением международных специалистов. Но мы не принимаем никаких обвинений в адрес наших спортсменов, если они не подтверждены доказательствами. А наоборот, будем расценивать это как манипуляцию.

При этом международные антидопинговые структуры нуждаются в совершенствовании. Это что, военные ведомства?! Они должны быть абсолютно открыты! Все должны знать, кого, где и какими средствами проверяют. Только тогда им можно будет доверять.

Кроме закона на стороне российских спортсменов все честные, здравомыслящие и преданные спорту люди. Избрание в члены МОК нашей чемпионки Лены Исинбаевой тому свидетельство. И, конечно, выступление в Рио – неубиваемый аргумент в пользу наших спортсменов. (Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)