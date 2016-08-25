Владимир Путин поздравил российских спортсменов с удачным выступлением на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Олимпиаде в Рио. Напомним, что сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Рио, завоевав 56 медалей, из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.

– Прежде всего, искренне поздравляю сборную России с достойным выступлением на 31-х Олимпийских играх и хочу поблагодарить вас за то, что вы с честью прошли через очень суровые испытания, – приводит слова Путина "Р-Спорт". – Вы показали высочайшее мастерство, проявили лучшие волевые качества и подтвердили прочные позиции России в мировом спорте.