13:36 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Владимир Путин поздравил российских спортсменов с удачным выступлением на Олимпиаде

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Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Олимпиаде в Рио. Напомним, что сборная России заняла четвертое место в общекомандном зачете на Олимпиаде в Рио, завоевав 56 медалей, из них 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.

– Прежде всего, искренне поздравляю сборную России с достойным выступлением на 31-х Олимпийских играх и хочу поблагодарить вас за то, что вы с честью прошли через очень суровые испытания, – приводит слова Путина "Р-Спорт". – Вы показали высочайшее мастерство, проявили лучшие волевые качества и подтвердили прочные позиции России в мировом спорте.

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20160825/1047350914.html

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