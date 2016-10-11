Владимир Путин: "Победы России на Олимпиаде - результат умения держать удар"

Президент России Владимир Путин отметил успехи сборной России на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. На Играх в Рио россияне заняли четвертое место в общекомандном медальном зачете, завоевав 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых медалей.

– В ходе сегодняшнего заседания мы также обсудим итоги Олимпиады в Рио, – сказал Путин на заседании Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта во Владимирской области, которое транслируется в эфире телеканала "Россия 24". – Здесь еще раз отмечу, что в целом выступление российской сборной было очень достойно. И хочу вновь поблагодарить как спортсменов, так и спортивные федерации, клубы, регионы, которые участвовали в подготовке атлетов. Эти победы – результат не только мастерства и не только таланта, но, безусловно, и силы духа, и умения держать удар. Наша команда сумела преодолеть и предвзятое, несправедливое подчас отношение к себе, и агрессивную информационную кампанию, которая была развязана против российских атлетов.

Хотел бы еще раз повторить, что Россия всегда была, остается приверженцем честной, справедливой и равноправной спортивной борьбы. На Играх в Рио наша команда делом показала и доказала, на что способны "чистые" атлеты. Очень много наших спортсменов сумели проявить себя, несмотря ни на что, у страны появились новые герои, новые примеры. Я предлагаю подумать над тем, как обеспечить этим примерам более широкое признание и известность. ("Р-Спорт")