Владимир Путин: "Итоги Олимпиады подробно рассмотрим на заседании совета по спорту"

Президент России Владимир Путин отметил прогресс сборной страны на Олимпиаде-2016 в тех видах спорта, в которых россияне давно не добивались заметных успехов. Также он отметил, что более подробно итоги Игр в Рио будут разобраны на заседании совета по спорту.

– Рио принес нам немало приятных сюрпризов, показал серьезный прогресс в тех видах спорта, где у нас давно не было успехов – парусный спорт, стрельба из лука, ряд других дисциплин, – цитирует "Р-Спорт" Путина. – Итоги Рио-де-Жанейро, наши планы на будущее подробно рассмотрим на ближайшем заседании совета по спорту. Уже сейчас хочу сказать, что мы обязательно будем помогать нашим атлетам, создавать все условия для вашей успешной подготовки и последующих успешных выступлений. Во всем мире восхищались победами наших золотых гандболисток, синхронисток, борцов, представителей фехтования, тенниса, пятиборья и бокса, художественной и спортивной гимнастики.