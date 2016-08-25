Владимир Путин: "Быть первым – это удивительное достижение"

Президент России Владимир Путин на чествовании в Кремле олимпийских чемпионов отметил, что впечатлен выступлением российских спортсменов на Играх в Рио-де-Жанейро. По словам главы государства, завоевать медаль в некоторых видах спорта – это подвиг.

– Мне, как и всем людям, не удалось посмотреть Олимпиаду целиком – только какими-то отрывками, – отметил Путин. – Кто-то, может быть, был более счастливым, посмотрел почти все или все. Уверен, что люди, в основном, смотрят любимые виды спорта, или когда есть время у работающих людей. Но то, что я видел, и со мной согласятся миллионы любителей спорта в России, впечатляет. Конечно, мы радовались победам, но еще больше радовались вашему азарту, волевым качествам и стремлению к победе. Искреннему стремлению во что бы то ни стало доказать свое первенство. И у вас это получилось. Причем получилось блестяще.

Действительно те, кто смотрят со стороны, не знают, сколько трудов нужно приложить для того, чтобы получить не только золотую, но и серебряную или бронзовую медаль. Да и вообще, в некоторых видах спорта – это уже подвиг. А быть первым – это вообще удивительное достижение. Тем более что в сегодняшнем мире спорта конкуренция очень большая. Мы смотрели, что наши девушки творили в гандболе. Победа в одно-два очка. И так над всеми соперниками. О чем это говорит? Это говорит о том, что уровень команд везде примерно одинаковый, а они все-таки смогли добиться и стать первыми. Или, например, художественная и спортивная гимнастика, синхронное плавание. Мы здесь привыкли к победам и ждем только победы, но и там конкуренция колоссальная. И чтобы добиться этой победы, нужен, конечно, характер, работа, талант. У вас это все есть. Я вас поздравляю и желаю новых успехов. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)