Виталий Мутко: "Сопоставьте результаты британцев и их главенство во всех спортивных институтах"

Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что нужно сопоставить результаты китайских и британских спортсменов на последних Олимпиадах, а также сравнить успехи британских спортсменов на соревнованиях и главенство во всех спортивных институтах, где они присутствуют. На Играх-2008 в Пекине китайские спортсмены завоевали 51 золотую, 21 серебряную и 28 бронзовых медалей. На Играх-2012 в Лондоне спортсмены из Великобритании сумели выиграть 29 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей. На последних же Играх-2016 в Рио китайцы сумели выиграть 26 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых медалей, а британцы 27 золотых, 23 серебряных и 17 бронзовых наград.

– Требования должны быть одинаковыми ко всем странам, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Нельзя к России одной предъявить. У наших коллег из Китая 51 медаль золотая была в Пекине. Посмотрите сколько сегодня. Почему? Посмотрите сопоставление роста результатов некоторых стран, той же Великобритании. Не хочется их ни в чем обвинять. И посмотрите главенство во всех спортивных институтах. Там одни британцы и канадцы.