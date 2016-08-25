14:01 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Виталий Мутко: "Сопоставьте результаты британцев и их главенство во всех спортивных институтах"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что нужно сопоставить результаты китайских и британских спортсменов на последних Олимпиадах, а также сравнить успехи британских спортсменов на соревнованиях и главенство во всех спортивных институтах, где они присутствуют. На Играх-2008 в Пекине китайские спортсмены завоевали 51 золотую, 21 серебряную и 28 бронзовых медалей. На Играх-2012 в Лондоне спортсмены из Великобритании сумели выиграть 29 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей. На последних же Играх-2016 в Рио китайцы сумели выиграть 26 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых медалей, а британцы 27 золотых, 23 серебряных и 17 бронзовых наград.

– Требования должны быть одинаковыми ко всем странам, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Нельзя к России одной предъявить. У наших коллег из Китая 51 медаль золотая была в Пекине. Посмотрите сколько сегодня. Почему? Посмотрите сопоставление роста результатов некоторых стран, той же Великобритании. Не хочется их ни в чем обвинять. И посмотрите главенство во всех спортивных институтах. Там одни британцы и канадцы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/olympic_games/20160825/1047351965.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

...Так это же Виталий Леонтьевич (а то все президент был)! Тогда тем более непонятно, что на зеркало кивать. "Друзей надо держать близко, а врагов еще ближе".

15:48 25 августа

spetrov

И посмотрите главенство во всех спортивных институтах. Там одни британцы и канадцы. ----- Владимир Владимирович, но ведь Фетисов, например, говорит, что хотел передать Мутко все свои наработки. Тот отказался. Сами виноваты.

15:46 25 августа

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