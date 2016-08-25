12:55 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Виталий Мутко: "Сборная России реализовала свой потенциал и показала выдающийся результат на Играх-2016"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко на церемонии чествования серебряных и бронзовых призеров Олимпиады-2016 в Кремле высказал мнение, что сборная России реализовала свой потенциал и показала выдающийся результат на Играх в Рио-де-Жанейро. В общей сложности награды получили 54 спортсмена, из них 24 серебряных призера и 30 бронзовых.

– Хотел бы от всей души поздравить с достойным выступлением на Олимпиаде, – цитирует ТАСС Мутко. – Хотел бы поздравить вас и ваших тренеров, федерации, родных и близких, федеральные центры. Вы должны были реализовать тот потенциал, который копили четыре года, и прошли сложный путь на Олимпиаду. Кому-то показалось, что вы деморализованы, но это не так, и вы это доказали, показали выдающийся результат.

Мы завоевали медали там, где десятилетиями их не завоевывали. Особенно хочется отметить фехтование, дзюдоистов, борцов, синхронисток и гимнастов, которые показали класс, спортсменов в парусе и стрельбе из лука, которые завоевали медали. Не могу не отметить блестящее выступление ганболисток, которые продемонстрировали сплав воли и мастерства. Отмечу и тех спортсменов, которые вернулись в спорт и завоевали медали.

Мы будем делать все, чтобы поддерживать спорт. Вы вдохновляете молодежь, и она идет заниматься спортом. От всей души поздравляю, удачи, счастья вам.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3565748

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