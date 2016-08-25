Виталий Мутко: "Пока есть шансы, паралимпийская сборная России будет продолжать тренироваться"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что российские паралимпийцы продолжают подготовку к Играм-2016. По словам руководителя, нельзя сдаваться, пока есть хоть маленький шанс. Напомним, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

– В списке 35 человек. Проведите расследование. Если нарушили – не допускайте, – отметил Мутко. – Но причем здесь 230 спортсменов? Непонятно... Очевидно, что решение это политическое. Юридического обоснования нет. А ведь организация призвана развивать спорт среди инвалидов. Но мы не сдаемся. Пока есть шансы, команда будет продолжать тренироваться. Судя по решимости главы комитета, шансов этих немного. А если команда все же будет отстранена окончательно, подумаем, как поддержать спортсменов, проведем свои соревнования. (Филипп ПАПЕНКОВ)