13:08 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Виталий Мутко: "Пока есть шансы, паралимпийская сборная России будет продолжать тренироваться"

0
0
0
1

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что российские паралимпийцы продолжают подготовку к Играм-2016. По словам руководителя, нельзя сдаваться, пока есть хоть маленький шанс. Напомним, что спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

– В списке 35 человек. Проведите расследование. Если нарушили – не допускайте, – отметил Мутко. – Но причем здесь 230 спортсменов? Непонятно... Очевидно, что решение это политическое. Юридического обоснования нет. А ведь организация призвана развивать спорт среди инвалидов. Но мы не сдаемся. Пока есть шансы, команда будет продолжать тренироваться. Судя по решимости главы комитета, шансов этих немного. А если команда все же будет отстранена окончательно, подумаем, как поддержать спортсменов, проведем свои соревнования. (Филипп ПАПЕНКОВ)

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

"Подумаем, как поддержать." А в целом одну щеку ранее подставили, теперь вторую. Виталий Леонтьевич, а нужен ли России такой министр спорта? Может быть вам на пенсию? А мы подумаем, как вас на пенсии поддержать?

13:15 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ