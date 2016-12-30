Виталий Мутко: "Если учитывать давление на спортсменов, то сборная на Олимпиаде-2016 показала достойнейший результат"

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что главным спортивным событием уходящего года стала Олимпиада в Рио-де-Жанейро. По его словам, команда показала достойнейший результат, завоевав 56 медалей.

- Главным спортивным событием года стала конечно же Олимпиада, на которую приехали спортсмены более чем из 200 стран, - приводит ТАСС слова Мутко. - Олимпиада в каком-то смысле – смотр их развития, поскольку спортивные победы в определенном смысле свидетельствуют и о социальном развитии государства, развитии массового и детского спорта.



Прежде чем говорить о нашем выступлении в Рио-де-Жанейро, нужно вспомнить, как мы к этой Олимпиаде подходили. В 2016 году наши спортсмены победили в девяти из 34 чемпионатов мира. Кроме того, было 28 чемпионатов Европы, по итогам которых мы в общей сложности выиграли больше всех медалей – 85, 34 из которых были золотыми. С таким результатом мы подошли к Играм, мы готовились... А потом произошел так называемый допинговый скандал, которому предшествовали доклады, обвинения. Нашим спортсменам пришлось пройти дополнительное горнило отбора, перенести серьезные дополнительные испытания. Мы понесли большие потери – по числу спортсменов в команде мы на Олимпиаде были лишь 12-ми, при том что на Играх в Лондоне – третьими. Несмотря на все это, наша сборная завоевала 56 медалей, заняв в общекомандном зачете четвертое место.

Если учитывать то давление, которое оказывалось на наших спортсменов, это достойнейший результат, если не сказать громче. Блестяще выступили наши фехтовальщики, борцы, синхронистки, художницы, дзюдоисты, боксеры, гандболисты, спортивные гимнасты, теннисистки, пятиборцы! Были призовые места в гребле, велотреке, шоссе, плавании, пулевой стрельбе, стрельбе из лука. 103 олимпийца домой с медалями приехали, то есть 36% команды!

Я следил за Олимпиадой из Москвы (Мутко не получил аккредитацию на Игры-2016. — Прим. ТАСС). Конечно, неприятно, что так вышло, — я был вместе с командами, а потом случилось так, что непосредственно в Рио не мог их поддержать. Это сложно, это обидно, но главное – наша команда выступила прекрасно.