Виталий Дунайцев: "Решение о продолжении карьеры приму после отдыха"

Бронзовый призер Олимпийских игр по боксу в весовой категории до 64 кг Виталий Дунайцев рассказал, что еще не принял решение о продолжении карьеры.

– Отдохну пока, надо немного соскучиться по боксу, потому что есть опустошение, мы долго работали. Хочу поблагодарить всех, кто помогал на этом пути, огромное спасибо за поддержку президенту нашей белгородской федерации Владимиру Тебекину, – приводит слова Дунайцева "Р-Спорт". – Но, конечно, не совсем тот результат получился. Надо подумать, собраться с мыслями, сделать выводы, где что было недоработано, где надо поменять отношение к спорту, поднажать. Ну и вообще что дальше – либо мы остаемся в любителях, либо уходим в профессионалы. Уже будем думать с тренером и президентом, ну и сам тоже. Не знаю пока, ни о чем еще не думал. Месяцок точно отдохну, а там посмотрим. Первое время хочется быть дома с родными и близкими, соскучился по ним и по обстановке.