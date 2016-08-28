17:54 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

В Зимбабве арестовали всех спортсменов, выступавших на Олимпиаде

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Президент Зимбабве Роберт Мугабе отдал приказ об аресте всех членов олимпийской сборной страны, как только их самолет приземлился в аэропорту Хараре. На Играх-2016 в Рио выступал 31 зимбабвийский спортсмен, но им не удалось завоевать ни одной медали. Самое высокое место, которое удалось занять атлетам из этой страны, – восьмое.

– Мы потратили деньги страны на этих крыс, которых называют спортсменами, – приводит Buzznigeria слова Мугабе. – Если вы не готовы жертвовать собой ради хотя бы "медных" или "латунных" медалей (имеются в виду 4-е и 5-е места. – Прим. "СЭ"), как наши соседи из Ботсваны, значит, вы просто спустили наши деньги. Если бы нам были нужны люди лишь для того, чтобы слетать в Бразилию, спеть наш гимн и пронести наш флаг, то мы бы послали кого-нибудь из прекрасных девушек и юношей из Университета Зимбабве.

Отметим, что аресты произошли еще 23 августа.

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Don

Thomas_Boy, а чтобы он сделал с ЦСКА после АИКа......))) жаль можно только мечтать))))

19:47

Джерри. Без Тома.

Boleijj protiv ngil -------- Где КНДР делало такое заявление? Или тебе просто для красивого словца надо произнести хрень? ============== Ну, если ты не в курсе одной знаменитой истории, то это твои проблемы, а не его.

19:20

PitersS

Трудно найти гармонию отношений между болельщиками и властями, желающим, только, медалей и спортсменами, должными делать сверхусилия для того, чтобы занять не 8е, а 6е место на соревнованиях. Трудно спортсмену найти для этого мотивацию.

19:13

Thomas_Boy

Боже, что бы этот мудрый человек сделал с "Локомотивом" и "Спартаком" после "Аполлона" и АЕКа...

18:39

RW.irk

Че и бедолага Ковентри попала?))

18:31

semenovd

Оказывается, Северная Корея есть не только в Азии..

18:27

Boleijj protiv

ngil -------- Где КНДР делало такое заявление? Или тебе просто для красивого словца надо произнести хрень?

18:16

Gonzo_7

21й век, блин

18:16

psv57

С нашими мастерами нижних конечностей так бы после Еро

18:14

П_о_в_а_р

Там с Евро приехали одни...

18:14

ngil

Надо было, как в Северной Корее, объявить их победителями.

18:10

Валет Тула

красавчик...вот увидите на следующих играх зимбабвийцы.....пяток медалей точно возьмут )))

18:08

Igrok Igorek

Мамиашвили родом не из Зимбабве?

18:05

Uzulius

Вот, как надо было поступить с нашей сборной по футболу

18:02

AlexTraktorChel

Цивилизация...

18:01

ДЮЧ

А вот Мамиашвили разбор выступлений не стал откладывать...

18:01

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