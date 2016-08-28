В Зимбабве арестовали всех спортсменов, выступавших на Олимпиаде

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отдал приказ об аресте всех членов олимпийской сборной страны, как только их самолет приземлился в аэропорту Хараре. На Играх-2016 в Рио выступал 31 зимбабвийский спортсмен, но им не удалось завоевать ни одной медали. Самое высокое место, которое удалось занять атлетам из этой страны, – восьмое.

– Мы потратили деньги страны на этих крыс, которых называют спортсменами, – приводит Buzznigeria слова Мугабе. – Если вы не готовы жертвовать собой ради хотя бы "медных" или "латунных" медалей (имеются в виду 4-е и 5-е места. – Прим. "СЭ"), как наши соседи из Ботсваны, значит, вы просто спустили наши деньги. Если бы нам были нужны люди лишь для того, чтобы слетать в Бразилию, спеть наш гимн и пронести наш флаг, то мы бы послали кого-нибудь из прекрасных девушек и юношей из Университета Зимбабве.

Отметим, что аресты произошли еще 23 августа.