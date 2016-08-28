В Зимбабве арестовали всех спортсменов, выступавших на Олимпиаде

Президент Зимбабве Роберт Мугабе отдал приказ об аресте всех членов олимпийской сборной страны, как только их самолет приземлился в аэропорту Хараре. На Играх-2016 в Рио выступал 31 зимбабвийский спортсмен, но им не удалось завоевать ни одной медали. Самое высокое место, которое удалось занять атлетам из этой страны, – восьмое.
– Мы потратили деньги страны на этих крыс, которых называют спортсменами, – приводит Buzznigeria слова Мугабе. – Если вы не готовы жертвовать собой ради хотя бы "медных" или "латунных" медалей (имеются в виду 4-е и 5-е места. – Прим. "СЭ"), как наши соседи из Ботсваны, значит, вы просто спустили наши деньги. Если бы нам были нужны люди лишь для того, чтобы слетать в Бразилию, спеть наш гимн и пронести наш флаг, то мы бы послали кого-нибудь из прекрасных девушек и юношей из Университета Зимбабве.
Отметим, что аресты произошли еще 23 августа.
Don
Thomas_Boy, а чтобы он сделал с ЦСКА после АИКа......))) жаль можно только мечтать))))
19:47
Джерри. Без Тома.
Boleijj protiv ngil -------- Где КНДР делало такое заявление? Или тебе просто для красивого словца надо произнести хрень? ============== Ну, если ты не в курсе одной знаменитой истории, то это твои проблемы, а не его.
19:20
PitersS
Трудно найти гармонию отношений между болельщиками и властями, желающим, только, медалей и спортсменами, должными делать сверхусилия для того, чтобы занять не 8е, а 6е место на соревнованиях. Трудно спортсмену найти для этого мотивацию.
19:13
Thomas_Boy
Боже, что бы этот мудрый человек сделал с "Локомотивом" и "Спартаком" после "Аполлона" и АЕКа...
18:39
RW.irk
Че и бедолага Ковентри попала?))
18:31
semenovd
Оказывается, Северная Корея есть не только в Азии..
18:27
Boleijj protiv
ngil -------- Где КНДР делало такое заявление? Или тебе просто для красивого словца надо произнести хрень?
18:16
Gonzo_7
21й век, блин
18:16
psv57
С нашими мастерами нижних конечностей так бы после Еро
18:14
П_о_в_а_р
Там с Евро приехали одни...
18:14
ngil
Надо было, как в Северной Корее, объявить их победителями.
18:10
Валет Тула
красавчик...вот увидите на следующих играх зимбабвийцы.....пяток медалей точно возьмут )))
18:08
Igrok Igorek
Мамиашвили родом не из Зимбабве?
18:05
Uzulius
Вот, как надо было поступить с нашей сборной по футболу
18:02
AlexTraktorChel
Цивилизация...
18:01
ДЮЧ
А вот Мамиашвили разбор выступлений не стал откладывать...
18:01