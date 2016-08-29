В Ростове выпустят комбайны с именами олимпийских чемпионок по гандболу

Завод "Ростсельмаш" намерен выпустить серию комбайнов с именами шести олимпийских чемпионок по гандболу. На комбайны будут нанесены имена гандболисток, которые были в составе клуба "Ростов-Дон" в сезоне-2015/16: Владлены Бобровниковой, Екатерины Ильиной, Майи Петровой, Анны Седойкиной, Анны Сень, Марины Судаковой.

Напомним, что россиянки завоевали золотые медали Олимпиады, обыграв в финале команду Франции (22:19).

- У нас есть хорошая традиция - в честь лучших людей, оставивших заметный след в истории страны и компании, выпускать именные комбайны специальных серий, - приводит ТАСС слова представителя завода. - В ближайшие дни мы выпустим ограниченную партию в шесть именных машин модели Torum-750 в честь девушек, которые подарили такой большой праздник всей нашей стране.