19:32 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

В Ростове выпустят комбайны с именами олимпийских чемпионок по гандболу

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Завод "Ростсельмаш" намерен выпустить серию комбайнов с именами шести олимпийских чемпионок по гандболу. На комбайны будут нанесены имена гандболисток, которые были в составе клуба "Ростов-Дон" в сезоне-2015/16: Владлены Бобровниковой, Екатерины Ильиной, Майи Петровой, Анны Седойкиной, Анны Сень, Марины Судаковой.

Напомним, что россиянки завоевали золотые медали Олимпиады, обыграв в финале команду Франции (22:19).

- У нас есть хорошая традиция - в честь лучших людей, оставивших заметный след в истории страны и компании, выпускать именные комбайны специальных серий, - приводит ТАСС слова представителя завода. - В ближайшие дни мы выпустим ограниченную партию в шесть именных машин модели Torum-750 в честь девушек, которые подарили такой большой праздник всей нашей стране.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3574699

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy

Хотелось бы поддержать инициативу ростовских товарищей. Но мы не производим комбайны столь изящных форм. Зато производим мусороуборочные машины. Если "Ростов" победит в Согазе, чего мы ему искренне желаем, просторы нашего города будет чистить именной мусороуборочный грузовик "Курбан".

19:48

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