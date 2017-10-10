В рамках расследования о коррупции перед Олимпиадой-2016 в Женеве обнаружены слитки золота

В свободной таможенной зоне Женевы в рамках расследования дела коррупции при выборе Рио-де– Жанейро столицей Олимпийских игр-2016​ были обнаружены несколько килограммов золота, сообщает Tribune de Geneve. Золотые слитки, оцениваемые в 678 тысяч долларов, были обнаружены в сейфе, который арендовал бывший глава Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Карлос Артур Нузман.

Сейчас в свободной таможенной зоне была проведена внутренняя проверка по собственной инициативе.

Напомним, ранее появилась информация, что федеральная прокуратура Бразилии приняла решение об аресте главы оргкомитета Олимпийских игр 2016 года Карлоса Артура Нузмана после попытки внести в налоговую декларацию данных о покупке 16 слитков золота.