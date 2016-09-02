В Нальчике заложена Аллея олимпийцев

В Нальчике после вручения государственных наград в Доме правительства участники церемонии заложили Аллею олимпийцев, сообщает РИА "Кабардино-Балкария".

В церемонии закладки аллеи приняли участие призеры Олимпиады в Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов и Аниуар Гедуев, а также председатель комитета парламента КБР по спорту и туризму Мурат Карданов, ставший чемпионом по греко-римской борьбе на Играх 2000 года, Хаджимурат Аккаев, Асланбек Хуштов и велосипедист Борис Шухов, выигравший ОИ-72.

Всего было посажено 10 голубых елей - по числу олимпийцев, родиной которых является Кабардино-Балкария.

Вместо чемпиона московской Олимпиады-80 по конному спорту Сергея Рогожина, рано ушедшего из жизни, дерево посадил его тренер.

Все участники церемонии выразили уверенность, что новые деревья Аллеи олимпийцев в Нальчике будут появляться после каждой Олимпиады.