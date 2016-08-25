19:43 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Тренер Тражуковой: "Инна не услышала конкретных извинений от Мамиашвили"

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Инна ТРАЖУКОВА.Тражукова обращается в правоохранительные органы из-за двух ударов по лицу от Мамиашвили

Личный тренер Инны Тражуковой Юрий Голубовский объяснил, почему спортсменка хочет получить личные извинения от Михаила Мамиашвили.

Напомним, что сегодня Тражукова выступила с обращением к СМИ, в котором анонсирует свое обращение в правоохранительные органы по поводу избиения в Рио.

"Письмо Инны вызвано тем, что она не услышала от Михаила Мамиашвили конкретных извинений за содеянное им. И все его принесенные извинения можно трактовать двусмысленно. Инна считает, что за конкретные действия надо принести извинения конкретному человеку, приводит "Р-Спорт" слова Голубовского. – Инне не надо финансовой компенсации. Надо восстановить честь и достоинство человека, россиянина и члена олимпийской сборной команды России, униженного прилюдно, униженного при иностранцах, униженного на Олимпийских играх".

 

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