16:52 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

The Guardian показала, как выглядят олимпийские объекты в Рио спустя полгода после Олимпиады

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Британское издание The Guardian опубликовало материал о том, как выглядят объекты Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Британские журналисты резюмировали, что спортивные сооружения и объекты Олимпийской деревни находятся в плачевном состоянии. Напомним, что в связи с неуплатой долгов в январе был обесточен легендарный стадион "Маракана", который также принимал Игры-2016.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

в качестве шутки: "также будут выглядеть объекты к ЧМ-2018 за полгода ДО события".

17:44

Xen1um

Жесть конечно.

17:07

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