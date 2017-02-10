The Guardian показала, как выглядят олимпийские объекты в Рио спустя полгода после Олимпиады

Британское издание The Guardian опубликовало материал о том, как выглядят объекты Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Британские журналисты резюмировали, что спортивные сооружения и объекты Олимпийской деревни находятся в плачевном состоянии. Напомним, что в связи с неуплатой долгов в январе был обесточен легендарный стадион "Маракана", который также принимал Игры-2016.

Barely six month on, Rio Olympic venues already falling into state of disrepair https://t.co/8qyuoaG602 pic.twitter.com/0AsLVrQ3Ym – Guardian sport (@guardian_sport) 10 February 2017