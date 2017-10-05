Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:19 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Сумма взяток в процессе выбора столицы Олимпиады-2016 превысила 2 миллиона долларов


Федеральная прокуратура Бразилии обнаружила доказательства того, что сумма взяток в процессе выбора столицы Олимпиады-2016 превысила сумму в 2 миллиона долларов, сообщает Reuters. Ранее были проведены обыски в доме бывшего главы оргкомитета Рио-2016 Карлоса Артура Нузмана, которого подозревают в организации дачи взятки.

Сегодня был арестован экс-глава НОК Бразилии Леонардо Гринер. После этого прокуратура объявила, что члены МОК при выборах получили еще как минимум 500 тысяч долларов перед голосованием.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий