Сумма взяток в процессе выбора столицы Олимпиады-2016 превысила 2 миллиона долларов

Федеральная прокуратура Бразилии обнаружила доказательства того, что сумма взяток в процессе выбора столицы Олимпиады-2016 превысила сумму в 2 миллиона долларов, сообщает Reuters. Ранее были проведены обыски в доме бывшего главы оргкомитета Рио-2016 Карлоса Артура Нузмана, которого подозревают в организации дачи взятки.

Сегодня был арестован экс-глава НОК Бразилии Леонардо Гринер. После этого прокуратура объявила, что члены МОК при выборах получили еще как минимум 500 тысяч долларов перед голосованием.