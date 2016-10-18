Судьба арестованного главы Европейского олимпийского комитета Хикки будет одной из тем Генассамблеи

Член Европейского олимпийского комитета (ЕОК) Александр Козловский подчеркнул, что дальнейшая судьба президента организации Патрика Хикки станет одной из главных тем Генеральной ассамблеи ЕОК, которая пройдет с 20 по 22 октября в Минске. Руководитель был арестован на Олимпиаде в Рио по подозрению в незаконной продаже билетов на Игры.

– Повестка традиционной генеральной ассамблеи устоялась за последние десятилетия, но этот год стал необычным, – приводит ТАСС слова Козловского. – Мы должны сказать правду в лицо друг другу – Игры в Рио прошли на грани фола по всем статьям. И там, в Рио-де-Жанейро, местными властями был арестован президент ЕОК Хикки, что является преступлением перед всем олимпийским движением, на мой взгляд. Исполком ЕОК обсудит этот вопрос в четверг, сейчас главное не навредить Хикки.

Но ни для кого не секрет, что одной из проблем Игр-2016 стали наполовину пустые трибуны стадионов. Какой смысл было покупать билеты по завышенной цене, если их можно купить по номиналу? Совершенно надуманный предлог – Хикки расплачивается за то, что отстаивал участие российских спортсменов в Олимпийских играх.

Патрик Хикки: "Я абсолютно невиновен и буду бороться"