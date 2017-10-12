Суд Бразилии отклонил прошение об освобождении Нузмана

Федеральный суд Бразилии отклонил прошение об освобождении бывшего главы Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии Карлоса Артура Нузмана, информирует insidethegames.biz.

Чиновник был арестован 5 октября по подозрению в коррупции. Его обвиняют в даче взятки в размере 2 миллионов долларов при выборе столицы Олимпиады-2016.

Выборы хозяина Игр состоялись 2 октября 2009 года, победу одержал Рио-де-Жанейро. В финальном туре бразильский город победил Мадрид (66:32), причем столица Испании выиграла первый тур.