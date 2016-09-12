Совет при президенте по спорту подведет итоги Рио-2016

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова назначена председателем рабочей группы по подготовке к заседанию совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, сообщают "Известия". Ближайшее заседание Совета при президенте Российской федерации по физической культуре и спорту, который рассмотрит итоги выступления спортсменов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, пройдет во Владимирской области в октябре. Госсовет пройдет в рамках форума "Россия – спортивная держава", который состоится с 10 по 13 октября.

Напомним, в июне секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Алексей Кулаковский анонсировал ближайшее заседание на конец сентября – начало октября. Тогда он заявил, что на заседании будет рассмотрен вопрос о том, как в стране организовано физическое воспитание. Рабочую группу, как тогда заявил Алексей Кулаковский, возглавил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, в 2004-2009 годах возглавлявший Федерацию дзюдо России, а итоговые документы должны были подготовить к концу августа. Но, по словам одного из членов совета, корректировка повестки заседания, включившая в себя также подведение итогов Олимпиады, привела к переносу сроков и места проведения мероприятия, а также частичной смене состава рабочей группы.

Сам Международный форум "Россия – спортивная держава" станет шестым по счету. Он традиционно проходит под патронатом президента страны с участием первых лиц государства и спорта, а также представителей международных спортивных организаций. В его рамках происходит рассмотрение и выработка ключевых стратегических и законодательных инициатив в сфере развития профессионального и массового спорта.