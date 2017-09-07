СМИ: МОК имел информацию о возможном подкупе при выборе Рио столицей Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) мог иметь информацию о том, что Рио-де-Жанейро завоевал право проведения Олимпиады-2016 незаконным путем, еще до старта соревнования, утверждает estadao.com.br. Тем не менее, тогда официальное расследование проведено не было, подчеркивает издание.

Информация о возможном подкупе появилась у МОК от французской прокуратуры, которая еще в начале 2016 года начала расследование выборов хозяев Олимпиад 2016 и 2020 годов. Подобной информацией также владел бывший президент Бразильской конфедерации зимних видов спорта Эрик Вальтер Малезон. Несмотря на эти данные, глава МОК Томас Бах не инициировал расследование, отмечает источник.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Бразилии подозревает главу Национального олимпийского комитета Бразилии Карлоса Артура Нузмана в даче взятки в размере 2 миллионов долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады-2016. Нузман отказался давать показания, в его доме прошли обыски.

Рио-де-Жанейро победил в финальном раунде голосования Мадрид (66:32), при этом столица Испании набрала больше всего голосов в первом раунде. Столицей Игр-2020 стал Токио.