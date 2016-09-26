21:19 26 сентября | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Штаб по подготовке сборных России к Олимпиаде обсудил первые шаги на пути к Токио-2020

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Министр спорта Виталий Мутко подчеркнул, что на закрытом заседании штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных команд России для участия в Олимпийских играх участники обсудили плюсы и минусы подготовки команд к Играм в Рио.

Также были обговорены первые шаги в начале нового олимпийского цикла, который завершится через четыре года Олимпиадой в Токио.

- Сегодня у нас состоялся конкретный профессиональный разговор, посвященный как плюсам, так и недостаткам подготовки сборных к Олимпиаде в Рио, - приводит ТАСС слова Мутко. - Мы дали оценку по каждому виду спорта и обсудили с представителями всех федераций дальнейшие шаги в начале нового олимпийского четырехлетия.

Со спортивными федерациями, которые не справились с поставленными задачами, мы более детально обсудим ситуацию на экспертном совете Минспорта, который пройдет в период с 5 по 10 октября, где выслушаем отчеты всех тренеров.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3655172

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур


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