Штаб по подготовке сборных России к Олимпиаде обсудил первые шаги на пути к Токио-2020

Министр спорта Виталий Мутко подчеркнул, что на закрытом заседании штаба по контролю за обеспечением подготовки сборных команд России для участия в Олимпийских играх участники обсудили плюсы и минусы подготовки команд к Играм в Рио.

Также были обговорены первые шаги в начале нового олимпийского цикла, который завершится через четыре года Олимпиадой в Токио.

- Сегодня у нас состоялся конкретный профессиональный разговор, посвященный как плюсам, так и недостаткам подготовки сборных к Олимпиаде в Рио, - приводит ТАСС слова Мутко. - Мы дали оценку по каждому виду спорта и обсудили с представителями всех федераций дальнейшие шаги в начале нового олимпийского четырехлетия.

Со спортивными федерациями, которые не справились с поставленными задачами, мы более детально обсудим ситуацию на экспертном совете Минспорта, который пройдет в период с 5 по 10 октября, где выслушаем отчеты всех тренеров.