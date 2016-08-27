Сергей Шойгу наградил спортсменов ЦСКА, завоевавших награды на Олимпиаде-2016

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу наградил спортсменов ЦСКА, завоевавших награды на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает официальный сайт спортивного клуба. Медалью "За воинскую доблесть" I степени награждены фехтовальщицы Софья Великая и Инна Дериглазова. Им также присвоены воинские звания "капитан" и "старший лейтенант" соответственно. Медаль "За воинскою доблесть" II степени получили фехтовальщики Алексей Черемисинов, Артур Ахматхузин и борец Сослан Рамонов. Алексею Черемисинову присвоено звание "капитан", Артуру Ахматхузину – "лейтенант". Медалями "За укрепление боевого содружества" награждены гимнастка Вера Бирюкова, фехтовальщица Яна Егорян и гимнастка Маргарита Мамун, а медалями "За трудовую доблесть" – гимнастка Алия Мустафина и фехтовальщик Тимур Сафин.

Медали "За укрепление боевого содружества" и "За трудовую доблесть" получили серебряные и бронзовые призеры Олимпийских игр в Рио. Кроме того, олимпийские чемпионы-спортсмены ЦСКА получат от Минобороны России 1,5 миллиона рублей, серебряные и бронзовые призеры – 1,3 миллиона рублей и 1 миллион рублей соответственно.