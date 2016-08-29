Российские олимпийцы посетили Хмеймим

Российские олимпийцы посетили авиабазу Хмеймим в Сирии, сообщает ТАСС. Военнослужащие очень тепло приняли спортсменов, а в память о пребывании в Хмеймиме посадили туи, причем рядом с каждым деревом есть табличка с написанной на ней фамилией чемпиона. В визите в Хмеймим приняла участие Елена Исинбаева вместе с олимпийской чемпионкой в командной сабле Софьей Великой, победителями Олимпиады в командной рапире Артуром Ахматхузиным, Тимуром Сафиным и Алексеем Черемисиновым, борцом Сосланом Рамоновым и серебряным призером Олимпийских игр в пулевой стрельбе Сергеем Каменским.