Россия должна получить еще одну медаль Рио-2016

Молдавский спортсмен Сергей Тарновский дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, сообщает Sputnik. Такое решение приняла Международная федерация гребли. Спортсмен сдал положительную пробу 8 июля 2016 года.

Кроме того, аннулированы все результаты спортсмена. Тарновский завоевал бронзу на Олимпиаде-2016 на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке. Спортсмен должен вернуть свою медаль. Молдаванин собирается подать жалобу в CAS на это решение. В том случае, если арбитражный суд подтвердит этот вердикт, то медаль перейдет к россиянину Илье Штокалову, который в заезде каноэ-одиночек финишировал четвертым.