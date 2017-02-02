16:38 2 февраля | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Россия должна получить еще одну медаль Рио-2016

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Молдавский спортсмен Сергей Тарновский дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, сообщает Sputnik. Такое решение приняла Международная федерация гребли. Спортсмен сдал положительную пробу 8 июля 2016 года.

Кроме того, аннулированы все результаты спортсмена. Тарновский завоевал бронзу на Олимпиаде-2016 на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке. Спортсмен должен вернуть свою медаль. Молдаванин собирается подать жалобу в CAS на это решение. В том случае, если арбитражный суд подтвердит этот вердикт, то медаль перейдет к россиянину Илье Штокалову, который в заезде каноэ-одиночек финишировал четвертым.

Дополнительная информация

https://ru.sputnik.md/sports/20170202/11071552/tarnovskij-diskvalifikatsija-protest-cas-doping.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Max2015

минус парочка из Пекина/Лондона - плюс одна из Рио. А скоро повалят минусовки из Ванкувера

21:42 2 февраля

Анастасия Волочкова

Слабое утешение.

18:58 2 февраля

shpasic

а где же те, кто должен кричать: "а где же те, кто говорит, что всё против россиян"?

17:59 2 февраля

RoyalHunter

в Молдавии тоже допинг кушают?

17:31 2 февраля

Братчанин

вот и нам что-то перепало...

17:01 2 февраля

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