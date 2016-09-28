11:55 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания вирусом Зика у российских спортсменов

0
0
0

Роспотребнадзор не выявил ни одного случая инфицирования вирусом Зика у российских участников Олимпиады-2016, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Из-за эпидемии лихорадки Зика от участия в Играх отказались многие зарубежные спортсмены, в основном гольфисты и теннисисты.

"На сегодняшний день, с учетом завершения сроков инкубационного периода, среди российских спортсменов, вернувшихся с Олимпийских игр, случаев заболевания лихорадкой Зика и другими инфекционными заболеваниями не зарегистрировано. Пребывание в Бразилии для российских спортсменов и других членов российской олимпийской сборной, а также гостей Олимпиады было безопасным", - говорится в сообщении.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/obschestvo/3659567

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ