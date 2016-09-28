Роспотребнадзор не выявил случаев заболевания вирусом Зика у российских спортсменов

Роспотребнадзор не выявил ни одного случая инфицирования вирусом Зика у российских участников Олимпиады-2016, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Из-за эпидемии лихорадки Зика от участия в Играх отказались многие зарубежные спортсмены, в основном гольфисты и теннисисты.

"На сегодняшний день, с учетом завершения сроков инкубационного периода, среди российских спортсменов, вернувшихся с Олимпийских игр, случаев заболевания лихорадкой Зика и другими инфекционными заболеваниями не зарегистрировано. Пребывание в Бразилии для российских спортсменов и других членов российской олимпийской сборной, а также гостей Олимпиады было безопасным", - говорится в сообщении.