Роман Власов: "После Лондона-2012 ушел в армию, после Рио-2016 хочу побыть с родными"

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов подчеркнул в интервью "СЭ", что в ближайшее время намерен уделить внимание близким. После этого спортсмен отправится на восстановительный сбор в Турцию.

– После Лондона-2012 вы поразили всех тем, что практически сразу после возвращения отправились в армию. Какого сюрприза ждать от вас теперь? – вопрос Власову.

– Тогда была другая история. Я понимал, что служба для мужчины – один из главных моментов в жизни. И для меня пойти в армию было принципиально. Тем более сейчас создаются все условия, чтобы можно было отдать долг родине, не сильно прерывая тренировочный процесс.

Сейчас все по-другому. Больше всего мне хочется побыть с родными людьми у себя дома. Пока есть такая возможность, нужно ей обязательно пользоваться. Важно уделить внимания всем, кто дорог. Все-таки мы столько времени не виделись. Тем более что впереди уже маячит восстановительный сбор в Турции. (Владимир ИВАНОВ)

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