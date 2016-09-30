22:25 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Ричард Паунд: "Недопуск Степановой до Олимпиады был возмутителен"

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Бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд подверг критике решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать Юлию Степанову до участия в Олимпийских играх-2016. Россиянка выступила основным информатором ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. ИААФ допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.

- Это было возмутительно, - цитирует Insidethegames Поунда. - Она сделала больше, чем любой другой информатор, чтобы содействовать раскрытию допинговой проблемы. Ее недопуск до Олимпиады-2016 был непонятен мне - не было вообще никакой этической проблемы в том, чтобы сделать это.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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акробат

то есть для тебя - старикашка - не имеют никакого значения спортивные результаты, а вернее их отсутствие у данной особи. пустить и всё - ведь сколько же заслуг у мракобесины перед великой вада.

23:28

gayduk

Что же этого старикашку никто не заткнет?

23:21

Niсk

а что будет если Макларена нанять для расследования деятельности ВАДА?

23:06

spetrov

...А в этом заявлении даже обсуждать нечего. :) Дай людям слово, и они сами все про себя расскажут. Мерзостный человек. Все, что угодно, от подобных можно ожидать.

23:03

Самурай Игорь

А потом страны Запада спрашивают почему мы к ним негативно настроены? Люди без совести и чести...

22:56

Felix BARSA

Пендос Паунд и предательница Степанова сладкая парочка ТВИКС ! Только за параолимпийцев их надо послать куда подальше!

22:37

SergeyKa

Вот же какой ..... человек! Как только такие по земле ходят? И ведь уверен в своей правоте и порядочности.

22:33

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