Ричард Паунд: "Недопуск Степановой до Олимпиады был возмутителен"

Бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд подверг критике решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать Юлию Степанову до участия в Олимпийских играх-2016. Россиянка выступила основным информатором ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. ИААФ допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.

- Это было возмутительно, - цитирует Insidethegames Поунда. - Она сделала больше, чем любой другой информатор, чтобы содействовать раскрытию допинговой проблемы. Ее недопуск до Олимпиады-2016 был непонятен мне - не было вообще никакой этической проблемы в том, чтобы сделать это.