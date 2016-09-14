Путин проведет встречу с главой ОКР

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что сегодня глава государства намерен провести встречу с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым.

На ней планируется обсуждение итогов Олимпиады в Рио-де-Жанейро и подготовки к предстоящим состязаниям.

- Там главное, профильная тема - это работа нашего Национального олимпийского комитета, который, как знаете, возглавляет Александр Жуков, - приводит "Р-Спорт" слова Пескова. - Тем более в свете итогов Рио, подготовки к предстоящим состязаниям и так далее.