12:46 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016

Путин проведет встречу с главой ОКР

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Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что сегодня глава государства намерен провести встречу с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым.

На ней планируется обсуждение итогов Олимпиады в Рио-де-Жанейро и подготовки к предстоящим состязаниям.

- Там главное, профильная тема - это работа нашего Национального олимпийского комитета, который, как знаете, возглавляет Александр Жуков, - приводит "Р-Спорт" слова Пескова. - Тем более в свете итогов Рио, подготовки к предстоящим состязаниям и так далее.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160914/1079137975.html

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