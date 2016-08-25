Путин наградит олимпийских чемпионов Рио орденами Почета и орденами Дружбы

Сегодня после 13.00 по московскому времени в Кремле президент России Владимир Путин наградит призеров Олимпиады в Рио-де-Жанейро орденами, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Так, Анастасия Близнюк, Софья Великая, Роман Власов, Яна Егорян, Наталья Ищенко, Алия Мустафина, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Виктория Калинина, Светлана Колесниченко, Полина Кузнецова, Александр Лесун, Анастасия Максимова, Маргарита Мамун, Екатерина Маренникова, Беслан Мудранов, Майя Петрова, Елена Прокофьева, Сослан Рамонов, Абдулрашид Садулаев, Тимур Сафин и Анна Сень будут награждены орденом Почета.

В свою очередь, Ольга Акопян, Артур Ахматхузин, Бера Бирюкова, Ирина Близнова, Владлена Бобровникова, Анна Вяхирева, Юлия Гаврилова, Инна Дериглазова, Дарья Дмитриева, Екатерина Дьяченко, Татьяна Ерохина, Виктория Жилинскайте, Екатерина Ильяина, Марина Судакова, Анастасия Татарева, Евгений Тищенко, Мария Толкачева, Гелена Топилина, Хасан Халмурзаев, Давид Чакветадзе, Алексей Черемисинов, Влада Чигирева и Мария Шурочкина получат из рук главы государства ордена Дружбы.

Кроме того, олимпионики получат в подарок белые автомобили марки BMW.