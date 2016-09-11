Призеры Олимпиады-2016 получат от Ростовской области до 2 миллионов рублей

В Ростовской области вознаграждение призеров Олимпиады-2016 будет достигать 2 миллионов рублей, сообщает ТАСС. Именно на такую сумму получат сертификаты чемпионы Игр в Рио. По 1,5 миллиона получат серебряные призеры, по 1 миллиону дадут за бронзовые награды. Отметим, что выходцы из этого региона завоевали в Рио 7 золотых медалей.

В составе женской сборной России по гандболу олимпийскими чемпионками стали игроки клуба "Ростов-Дон" Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна Сень и Марина Судакова. Также медаль высшей пробы завоевала Влада Чигирева в групповых упражнениях по синхронному плаванию. Серебряные награды взяли гимнаст Никита Нагорный и тхэквондист Алексей Денисенко.



Выплаты по 1 миллиону рублей получили также шесть тренеров по гандболу и первый тренер Влады Чигиревой – ее мама Ирина Чигирева. Еще три тренера серебряных призеров получили по 750 тысяч рублей.

