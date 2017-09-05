Полиция Рио ведет расследование о возможном подкупе членов МОК на выборах столицы Олимпиады-2016

Полиция Рио-де-Жанейро подтвердила, что ведет расследование относительно возможного подкупа голосов членов МОК во время выборов столицы Олимпийских игр-2016, сообщает AFP. Отмечается, что речь может идти о "международной коррупционной схеме", в рамках которой члены организации получали деньги в обмен на голоса в пользу Рио.

Сегодня полиция провела обыски в доме экс-главы оргкомитета Игр-2016 Карлоса Артура Нузмана. Суд Бразилии также выписал ордеры на арест двух соучастников дела – бизнесменов Артура Сезара де Менезеса и Элиана Перейру Кавалканте.

Напомним, что голосование по выбору столицы ОИ-2016 прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК. Рио-де-Жайнеро по набранным голосам победил Мадрид.