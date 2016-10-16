Подозреваемый в подготовке терактов на Играх-2016 при смерти после драки в тюрьме

Подозреваемый в подготовке терактов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Валдир Перейра де Роша был избит заключенными в бразильской тюрьме, сообщает Global со ссылкой на государственный департамент юстиции. Бразилец был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него смерть головного мозга.



Инцидент произошел в тюрьме города Варзеа-Гранди, куда Перейра де Роша был переведен за день до случившегося. По информации издания, родные бразильца пока не дали разрешения на его отключение от аппарата искусственного поддержания работы сердца.

Перейра де Роша Роша был задержан в июле в числе десяти подозреваемых в подготовке терактов на Играх-2016 в результате масштабной спецоперации, получившей название "Хэштег". Отмечается, что он не был осужден бразильскими властями, так как расследование дела не завершено.



