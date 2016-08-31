ПКР планирует провести международные соревнования с участием паралимпийцев

Паралимпийский комитет России (ПКР) намерен в будущем провести соревнования с участием российских и иностранных спортсменов. Об этом сообщил президент ПКР Владимир Лукин. Ранее руководитель сообщил, что турнир для отстраненных от участия в Играх-2016 российских паралимпийцев пройдет 7 сентября на центральных спортивных площадках Подмосковья.

- Я думаю, что в данной ситуации необязательно участие иностранцев в альтернативном турнире, который пройдет 7 сентября в Подмосковье, - цитирует ТАСС Лукина. - К тому же их участие затруднено тем, что в эти дни будет проходить Паралимпиада. Так что вряд ли на этом турнире выступят иностранные паралимпийцы, но в последующем мы обязательно проведем с ними встречи.